R. Kelly reste derrière les barreaux Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 09:58 | | 0 commentaire(s)| C'est officiel, l'interprète de «I believe I can fly» ne va pas pouvoir, une fois de plus, voler de ses propres ailes. Le procès du chanteur aura lieu en juillet et non en mi-mai comme l'aurait souhaité la star. Il sera jugé par le tribunal de New York pour multiples crimes dont racket, abus sexuel et corruption dans la ville.

Cette décision a été prise pour éviter de rentrer en conflit avec un autre procès de la star du R’n’B prévu à Chicago le 27 avril. Une effet, c’est à Chicago que R. Kelly est accusé de faits de pédocriminalité. En 2019, il était, d’ailleurs, arrêté pour 10 chefs d’accusations d’abus sexuel dont quatre victimes présumées étaient mineures.



Malgré les vidéos et le documentaire de 6 heures sur lui, la célébrité déchu continue de démentir ses accusations. Aujourd’hui encore, R. Kelly a plaidé non-coupable de toutes les charges retenues contre lui. La chute de cette sombre histoire devrait se dérouler cet été 2020. Pour l’instant, le compositeur de la célèbre chanson « You’re not alone » n’a que ses deux yeux pour pleurer.



