R. Kelly : trente ans de prison pour avoir dirigé pendant des années un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes

Le chanteur américain R. Kelly a été condamné mercredi 29 juin à trente ans de prison pour avoir dirigé pendant des années un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineures, sur une période allant de 1994 à 2018.



La star déchue du R’n’B avait été reconnue coupable en septembre 2021 de tous les chefs d’inculpation qui pesaient contre lui : extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé.



Dans leur dernier réquisitoire, mentionne Rewmi, les procureurs du tribunal fédéral de Brooklyn avaient réclamé au moins vingt-cinq années de réclusion criminelle en raison du « danger » que représente Robert Kelly, de son vrai nom, pour ses victimes et pour l’opinion publique. Le parquet américain estimait qu’il était « un impudent, un manipulateur, dans le contrôle et la coercition, ne montrant aucun signe de remords ou de respect de la loi ».