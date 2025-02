Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici RAPPEL À DIEU D’EL HADJI ELIMANE NDOUR, LE GARDIEN DU TEMPLE Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2025 à 16:11 | | 0 commentaire(s)| A l’évocation de son nom, les résidents de la Médina s’empressent toujours de vous montrer son domicile qui est le mur des lamentations et de sollicitations de ce quartier de Dakar. Père de l’artiste sénégalais de renommée internationale, Youssou Ndour, le patriarche Elimane Ndour a toujours les mots justes pour conseiller et orienter son hôte du Jour, quand il faut trouver une solution à une requête dans le quartier.

Il fut une autorité très respectée par le voisinage et les pensionnaires du village artisanal de Soumbedioune. A travers sa voix de sage qu’on lui connaît, le doyen Elimane Ndour ne lésinait jamais sur les moyens pour défendre les intérêts de ses concitoyens.



Lors des préparatifs du Sommet de l’OCI à Dakar en mars 2008, alors que l’Ageroute sous la direction de feu Ibrahima Ndiaye avait prévu dans le tracé une partie des cimetières de Soumbedioune, le vieux Elimane Ndour malgré le poids de l’âge, était toujours en première ligne pour s’opposer farouchement à l’option de déplacer le mur du cimetière.



El Hadji Elimane Ndour, fidèle à son engagement sans faille et à son courage légendaire au service des populations médinoises, s’en était directement ouvert au Président Abdoulaye Wade, pour une solution à cet épineux problème qui hantait à l’époque le sommeil des populations de la Médina.



Finalement, le sage Elimane Ndour finit par obtenir gain de cause au profit de la Communauté.



Un jour, alors que je devais l’amener à l’hôpital Principal en compagnie de l’homme de confiance de Youssou Ndour, en l’occurrence Mara Dieng, après avoir coordonné avec le Général Diatta, qui était à l’époque, le directeur de l’hôpital, le sage Elimane Ndour me raconta dans les détails, le premier concert de son fils Youssou Ndour au stade Demba Diop, en ces termes. « Quand j’ai appris que Youssou devait se produire au stade, je me suis déplacé personnellement, loin des regards indiscrets pour prier pour lui et les autres membres du Groupe ». Et le vieux Elimane Ndour de préciser : « A mon arrivée au stade, personne ne savait qui j’étais ».



J’ai accompli mon geste de père qui s’est beaucoup investi pour la réussite de ses enfants. Après quelques moments à l’intérieur du stade, je pris le chemin du retour, très heureux d’avoir prié pour mon fils, a-t-il indiqué.



L’une de ses dernières apparitions publiques du sage de la Médina, c’était lors du décès de Habib Faye en avril 2018, à travers un discours historique, qui avait marqué les esprits ce jour-là. Un message empreint d’émotions et de reconnaissance envers son fils Youssou Ndour et les membres du Groupe Super Étoile.



El Hadji Elimane Ndour est un descendant de Mbégane Ndour 10e Roi du Sine et Premier Buur Saloum.



Le règne de Mbégane Ndour dans le Sine, a débuté au 14e siècle, marqué par des guerres fratricides dans beaucoup de royaumes au Sénégal.



El Hadji Elimane Ndour nous a quittés ce mercredi 19 février, à l’âge de 98 ans !!!

Avec son rappel à Dieu, le Sénégal vient de perdre un gardien du temple.

Que la terre de Khombole lui soit légère.



Condoléances à l'ensemble de la Communauté et particulièrement, à mon frère et ami, Youssou Ndour et à ma sœur Ngoné.











Mbaye Diouf

Ancien Conseiller à la Présidence de la République



