RDC : Ndèye Khady Lo, porte-parole de la MONUSCO, explique le processus du désengagement de la Mission

RDC : Ndèye Khady Lo, porte-parole de la MONUSCO, explique le processus du désengagement de la Mission

Le 21 Novembre 2023 s, la Monusco et le gouvernement congolais ont signé un plan de désengagement qui explique les modalités du départ de la Monusco de la RDC. Le retrait de la Monusco Du Sud-Kivu fait suite à une demande formulée par les autorités congolaises au conseil de sécurité des Nations Unies et après une série de consultations entre les deux entités, nations-unies et état congolais. La Monusco se retire donc après vingt cinq ans de présence.



Quelles sont les différentes étapes du processus de désengagement de la MONUSCO en RDC, dont la première se déroule actuellement dans la province du Sud-Kivu ?

Les réponses dans cette intervention de Ndèye Khady Lo, porte-parole de la MONUSCO.