REALISATIONS : Le Président Macky Sall ouvre l’ère de la «Grande Transformation du Sénégal » (GTS) En 2005, Me Abdoulaye Wade disait : «Avec lui (Macky Sall), je compte réaliser, plus de projets que je n’ai réalisés, depuis que je suis président de la République».



Aujourd’hui, les vœux de Me Wade sont en train de se réaliser sous le magistère du chef de l’Etat Macky Sall qui, véritablement, a dépassé, en termes de réalisation, son prédécesseur.



LA GRANDE TRANSFORMATION DU SENEGAL (GTS)



En vérité, depuis avril 2004, date de sa nomination comme chef du gouvernement, en remplacement de Monsieur Idrissa Seck, Macky Sall, Premier Ministre puis Chef de l’Etat, est, et demeure le précurseur de la «Grande Transformation du Sénégal », à travers tous ces grands chantiers édifiés dans le pays au plan : social, économique, infrastructurel, sportif, etc.



De par les résultats très satisfaisants qu'il cumule depuis son élection à la tête du pays, le chef de l'Etat Macky Sall vient de donner raison à Me Abdoulaye Wade qui, en 2004, l'avait choisi, parmi d’autres cadres libéraux, pour diriger le gouvernement du Sénégal. Et, quatre années plus tard, il en a fait le président de l'Assemblée nationale. C’est ce jour-là que le président

Wade avait certifié les aptitudes managériales, professionnelles et intellectuelles de son fils Macky Sall, pour lui succéder à la tête du pays. Toutefois, le Président Sall n’a rien obtenu sur un plateau d’argent.



Calme mais efficace, humble et rigoureux, le Président Macky Sall avait réussi à convaincre ses compatriotes sur ses compétences à diriger le pays. Bien qu’étant leader dans l’Opposition d’alors, se frottant avec de grands hommes d’Etat, tels qu’Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Ahmat Dansokho, Idrissa Seck, etc., le Président Macky Sall est toujours resté républicain et respectueux des Institutions. Il était irréprochable tant dans son discours que dans sa démarche politique. Tout le contraire de cet opposant qui prêche l’apocalypse, afin d’échapper d’affronter le regard accusateur d’Adji Sarr devant le tribunal.



Entre les présidents Wade et Macky, c’est une belle histoire qui n’a pas encore révélé tous ses secrets. Que les météorologues politiques et experts en voyance, cessent de spéculer sur les relations teintées de respect et de considération mutuels, entre le président de la République Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade.



Rappelons que, c’est le président Macky Sall qui avait extirpé le doute dans l’espoir du Pape du Sopi, qui n’était pas rassuré par les résultats mitigés de son gouvernement de 2000 à 2004. Nommé à la tête du Gouvernement, le Premier ministre Macky Sall portera sur ses épaules, les chantiers de Me Wade : ponts, échangeurs, autoroutes et autres édifices.



Il réussira à transformer le visage de Dakar entre Colobane, Patte d’Oie, Pikine, ensuite Centre-Ville, Médina, Ouakam jusqu’aux Almadies. La VDN, la route de l’aéroport étaient aussi en chantier. Les Ponts de Pompier, de Colobane et de Patte d’Oie portaient également la signature du président Macky SALL, qui fut, sous le régime libéral, le précurseur de la «Grande Transformation du Sénégal».



Voilà pourquoi, devant des militants surexcités au cours d'un meeting, le Pape du Sopi n'avait pas pu contenir son enthousiasme face à ce Premier ministre qui lui a entièrement donné satisfaction. Et pourtant à l’époque, il faisait l’objet d’attaques et de critiques méchantes sur fond de jalousie, au sein du PDS et de l’opposition. Mais, stoïque, le Président Macky



Sall n’a jamais cédé face à cette adversité frileuse. Dans les couloirs de la Présidence ou de la Primature, certains l'appelaient «Macky, la force tranquille». Elu président de la République, cette mission exaltante de servir son pays, prend d’autres dimensions. Il décline ses ambitions dans le PSE et ouvre l’ère de la «Grande Transformation du Sénégal».



Malgré les conséquences de la Covid-19, il a réussi à relancer l’économie du pays et à concrétiser ses grands chantiers avec l’accompagnement des partenaires au développement : BAD, FMI, Banque Mondiale, MCA etc. A jamais, son nom (Président Macky Sal), est gravé en lettres d'or dans les annales de la Grande Histoire de notre chère Nation aux côtés des illustres dignes fils du Sénégal. Il n’est pas trop de dire que son œuvre a dépassé celle de tous ses devanciers à la tête du pays.



Certes, le chef de l’Etat est élu pour servir son pays, mais, en termes de réalisations dans tous les secteurs, il sera difficile de l’égaler. Et, en tant qu'allié, je ne regrette pas de l'avoir soutenu en 2019. Sans aucun doute, le président Sall a répondu à toutes mes attentes et il n'a pas déçu les Sénégalais qui n’ont de cesse de lui renouveler leur confiance.



Dans aucun pays au monde, il n'existe un programme de développement immédiat ou dans le court terme. Le développement tout comme l'émergence est un processus qui s'inscrit dans la durée, dans le long terme pour impacter plusieurs générations. Donc, seuls les patients ont eu la chance de goûter aux fruits de l’émergence et d’être témoins de la « Grande Transformation du Sénégal » concrétisée par toutes ces belles œuvres du président Macky Sall.



Aujourd’hui, les chantiers du président Macky Sall ont atteint leur maturité malgré les effets de la pandémie qui ont, entre 2020 et 2021, ralenti l’évolution des politiques publiques.



Mais, à y voir de plus près, on remarque que le Président Macky Sall a réservé la part belle à la Jeunesse sénégalaise, surtout au plan sportif.



Ces nombreuses réalisations d’infrastructures sportives, obéissent à un programme cohérent global pluridisciplinaire :



1- Stade Arena (Basket)



2-Arène nationale (Lutte)



3- Stade Me Abdoulaye Wade (Football, Athlétisme)



4- La réhabilitation des stades Demba Diop, Iba Mar et Léopold Senghor...





C’est également le lieu de saluer l’ouverture de centres de formation de football. Tous ces investissements ont contribué à la belle victoire des "Lions" à la CAN cette année. Par conséquent, le Président Macky Sall n’avait pas tort d’investir sur la jeunesse et de croire aux jeunes. Et d’autres succès vont couronner ces beaux investissements pour l’épanouissement de la jeunesse sénégalaise.



Le président Sall est un bâtisseur avec une belle vision pour le Sénégal et pour l’Afrique. Permettez-moi de faire une extrapolation en rappelant d'autres réalisations hors du cadre sportif, comme par exemple, le renforcement des capacités techniques de la Compagnie aérienne enrichie de nouveaux appareils avec des ambitions internationales, le BRT et le TER prolongé dont les usagers réclament l’augmentation du nombre de wagons. Là, c’est la problématique liée à la mobilité urbaine à Dakar, qui en trouve une solution.



J'ajouterai le dynamisme de la coopération sénégalo-turque. Car, les entreprises turques ont beaucoup contribué à la concrétisation de la vision du chef de l’Etat dans plusieurs secteurs, en collaboration, bien évidemment avec des acteurs nationaux.



Quelle belle coïncidence de voir les "Lions" remporter la CAN et la même semaine, le Président entamer son mandat à la tête de l'UA, sans oublier le succès éclatant qu’a été la participation du Sénégal au sommet UE/UA, sanctionné par des décisions importantes d'ordre économique, sécuritaire et sanitaire.



Le rayonnement du Sénégal à travers le monde reflète le leadership affirmé de son Président Macky Sall.



Notre pays engage un nouveau tournant décisif, qu’il va falloir réussir dans la cohésion et avec ceux qui s’investissent dans la paix et avec ardeur, pour un Sénégal émergent et positivement bien «transformé». N’en déplaise à ce séparatiste violeur encagoulé, en embuscade derrière cette vitre bien transparente, et qui réfléchit par le feu et par le sang, uniquement pour se soustraire à la Justice. Or, cet inculpé devenu maire et qui cherche à se cacher derrière les check-points du mouvement irrédentiste, devrait en vouloir à son entre-jambe bouillonnant, constamment en feu…



Aujourd’hui, rien ne peut arrêter ce train de la «Grande Transformation du Sénégal» (GTS) qui roule à vive allure. En plus, le Sénégal a rejoint le club des puissances africaines. Notre pays, depuis notre victoire à la CAN, est célébré dans tous les grands championnats d'Europe. De Paris, à Londres en passant par Rome et Madrid, les stades sont ornés aux couleurs nationales du Sénégal. Toute cette marque de reconnaissance à l’égard de notre équipe nationale, inscrit le Sénégal dans le classement des pays les plus honorés au monde.



Juste pour dire que ce n’est ni la taille du territoire qui compte ni le nombre d’habitants, mais plutôt la qualité des hommes et des femmes prêts à se sacrifier pour servir leur Nation.



Par ailleurs, donner le nom de Me Abdoulaye Wade à la plus belle infrastructure sportive du pays, c'est rendre un hommage mérité à ce grand panafricain. L'acceptation de cette reconnaissance est aussi un témoignage de la grandeur du Chef de l'Etat, dont l’acte est salué par les citoyens de bonne foi.



Le Président Macky Sall a bien été à la hauteur des attentes de la jeunesse sénégalaise, qui doit désormais faire la part des choses pour éviter de tomber dans le piège de ces démagogues populistes.



Cette cohésion nationale dans laquelle baigne le Sénégal, rétrécit le cœur de ce très expérimenté «maire violeur». La victoire des "Lions", ses retombées politiques et sociales très positives, ont effacé de la surface de l'actualité, cet opposant aigri et isolé, qui perd la quiétude rien qu’en entendant le nom sa victime sexuelle, Adji Sarr.





Par Samuel Sarr



