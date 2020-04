REPARTITION DE L’AIDE ALIMENTAIRE : Touba Mosquée, le plus grand nombre de bénéficiaires au niveau national, Grand-Yoff en tête de liste à Dakar

On en sait un peu plus sur la répartition de l’aide alimentaire d’urgence, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La répartition par localités des bénéficiaires, faite par le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, place Mbacké en tête, avec plus de 37.000 bénéficiaires dans la seule localité de Touba Mosquée. A Dakar, c’est la commune de Grand-Yoff qui décroche la timbale, avec plus de 17.000 bénéficiaires, tous des ménages inscrits au Registre national unique (Rnu) ou vulnérables à la crise du coronavirus.



Le gouvernement a publié hier la liste portant le nombre de familles bénéficiaires de l’aide alimentaire dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus. Une aide qui concerne les familles inscrites au Registre national unique (Rnu) et les ménages dit vulnérables au Covid-19.



Grand-Yoff plus grand bénéficiaire dans le département de Dakar



Dans le département de Dakar, c’est la commune de Grand-Yoff qui se taille la part du lion, signe que les familles vulnérables y sont plus nombreuses. En effet, 17.632 ménages vont bénéficier de l’aide alimentaire dont 5486 familles inscrites au Rnu. La commune des Parcelles Assainies vient en seconde position, avec 12.889 ménages bénéficiaires, suivie de celle de Yoff, avec 7060 familles. Les communes qui ont moins de bénéficiaires sont : l’Ile de Gorée (108), Amitié (1653).



Keur Massar et Wakhinane Nimzatt mieux servis dans les départements de Pikine et Guédiawaye



Dans le département de Pikine, c’est la commune de Keur Massar qui vient en tête, avec 14.130 bénéficiaires, suivie de Yeumbeul Nord (11.532). A Guédiawaye, avec 6688 bénéficiaires, la commune de Wakhinane Nimzatt est en tête de liste, suivie de celle de Golf Sud (6229). Dans le département de Rufisque, la commune de Rufisque Nord avec 6748 ménages est le plus grand bénéficiaire.



Touba Mosquée, le record national de bénéficiaires



Au niveau national, c’est Touba Mosquée, dans le département de Mbacké, qui a le plus de bénéficiaires, avec 37.586, dont 23.412 ménages inscrits au Registre national unique. Ziguinchor commune vient en seconde position, avec 19.249 bénéficiaires. Suivent ensuite Mbour (13.326), Saint-Louis (12.925), Kaolack (12.567).



Mbaye THIANDOUM jottay

