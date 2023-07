RFI-Le Ministre Abdou Karim Fofana sur la décision du Président : « C’est un homme cohérent qui, depuis 2019…. » Au Sénégal comme ailleurs, la décision annoncée hier par le Président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, suscite encore des commentaires. Interpellé sur cette déclaration, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, invité de "Appel sur l'actualité" de ce mardi 4 juillet 2023 sur la RFI, salue la décision d’un homme cohérent….

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis que le président a été réélu pour un deuxième mandat, il y a eu ce débat imposé par l’opposition, une certaine presse et une certaine société civile sur une troisième candidature. Le 31 décembre 2019, dans son face-à-face avec la presse traditionnelle le chef de l’état avait indiqué qu’il ne dirait ni oui, ni non. Et Il avait indiqué les raisons… »



Interrogé sur l’engagement du président Macky Sall dui récemment depuis Paris avait annoncé « Grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir … » , le ministre Abdou Karim Fofana a aussi apporté son éclairage, car selon lui, « Nous inclut aussi la Coalition présidentielle….



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook