RIU Hotels & Resorts ouvrira 2 hôtels au Sénégal La chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts a annoncé l’acquisition de 25 hectares de terrain dans la zone de Pointe-Sarène, sur la côte ouest du Sénégal, une destination paradisiaque en plein processus de développement touristique. La chaîne confirme ainsi sa volonté de miser sur le continent africain, où elle possède déjà six hôtels en propriété (cinq au Cap-Vert et un en Tanzanie) et cinq autres établissements au Maroc.



L’investissement prévu s’élève à 150 millions d’euros, un montant total qui inclut l’acquisition du terrain et le développement des futurs hôtels de cette destination. L’achat du terrain, dont la surface permettra la construction de deux propriétés, s’inscrit dans la collaboration mise en place entre la chaîne internationale et la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO), avec laquelle elle travaille en étroite collaboration à l’exécution de ce chantier, qui se trouve désormais en phase de projet et dont le commencement est prévu pour novembre.



Le projet de RIU au Sénégal se déroulera en deux phases, avec dans un premier temps, l’ouverture d’un hôtel de la gamme Classic, qui comptera environ 500 chambres, puis la construction d’un hôtel de la ligne Riu Palace, pouvant accueillir à peu près 800 clients.



L’intention des autorités locales et touristiques de dynamiser cette destination s’est traduite par la mise en service du nouvel aéroport international Blaise-Diagne en 2017, lequel se trouve à 35 km du terrain acquis par RIU, et d’une autoroute qui dessert la ville de Dakar. Outre cette autoroute et le projet de la chaîne hôtelière, les autorités ont lancé la construction d’une déviation qui reliera cette voie de transport à cette nouvelle destination en développement.



En plus d’engager et de former des ouvriers pour la construction des hôtels, l’ouverture de ces deux établissements pourrait permettre de créer 300 emplois après le développement de chaque propriété, chiffre qui pourrait être porté à 600, au moment de l’inauguration des deux établissements. De même, dans sa volonté de miser sur le développement durable de ces deux ouvertures, la chaîne a opté pour une construction efficace du premier des deux bâtiments de cette destination.











