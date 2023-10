RSE/ Pour rénover 3 écoles à Kaolack: 87 millions FCfa investis par l’entreprise britannique Innovo et son partenaire SF Capital Par un geste fort, Innovo Group (ex ASGC Sénégal) a réaffirmé sa volonté de mener une politique de Responsabilité sociétale des entreprises à fort impact sur les populations. En partenariat avec Moustapha Sow, PDG de SF Capital Groupe et président du Conseil d’administration de Microsen, l’entreprise multinationale de construction Innovo Group (ex ASGC Sénégal), a procédé à la remise des clés de quatre écoles réhabilitées à Ndorong (Kaolack).

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Le choix de ces établissements montre l’attachement du partenaire Moustapha Sow à sa ville natale, Kaolack, d’autant qu’il avait à cœur de faire un grand geste pour l’école Mouhammadou Mansour Bâ, où il a fait ses études élémentaires.



Par ce bel élan de générosité, ce digne fils du terroir voulait particulièrement commencer par là où « j’ai été formé aux valeurs du travail et de l’excellence ».





Durant cette belle fête de l’excellence et du savoir les acteurs de l’éducation ont magnifié le geste d’Innovo Group et son partenaire Moustapha Sow. Ndeye Couna Faye, directrice de l’école Mouhammadou Mansour Ba souligne que « cette réhabilitation est venue à son heure d’autant plus que notre établissement construit depuis 1958 présentait de réels risques sécuritaires et sanitaires pour les enfants ».



Le CEM Serigne Bassirou Mbacké, l’école élémentaire Senghane Badiane et le lycée de Mboro ont aussi été réhabilités pour un coût de 87 millions FCFA. En outre plus de 2000 kits scolaires distribués aux élèves des départements de Kaolack et Mboro. Il s’agit entre autres de cahiers, de stylos, matériels didactiques qui permettront aux élèves de passer une année scolaire 2023-2024 dans de meilleures conditions.





Dans le cadre sa politique RSE ambitieuse, Innovo (ex ASGC Sénégal) envisage d’autres initiatives telles que l’autonomisation des femmes et des jeunes ainsi que la promotion de la santé et du bien-être des communautés. Innovo Group est chargé de la réalisation du Programme spécial de désenclavement (PSD), projet phare du gouvernement du Sénégal, dont l’objectif est la construction et/ou la réhabilitation de près de 2700 km de routes et de pistes rurales à travers tout le pays en 5 ans. L’entreprise a été sélectionnée sur la base d’une expertise internationale prouvée et reconnue en matière de développement de projets structurants.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook