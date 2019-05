RTS: Après la longue absence de Racine Talla, les véhicules en panne de carburant depuis 48h Grandeur et décadence. Tel un titre de film qui pourrait très bien se caler pour décrire la situation de nos confrères de la RTS. Hier, le "Témoin" écrivait que Keur Gou Mag avait lancé un "Wanted" pour retrouver son directeur général Racine Talla. Ce dernier serait resté deux mois et demi sans mettre les pieds dans la maison.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

Cette situation aurait plongé la grande maison dans une ambiance délétère et morose. Après cette information, les langues se sont déliées du côté du triangle Sud. Et ce qu'elles disent n'est guère glorieux pour l'audiovisuel public.



Pour cause, la RTS serait en panne sèche de carburant. Elle qui ne peut rester un seul jour sans faire un papier sur les lumineuses perspectives que le gaz et le pétrole sénégalais offrent à notre pays ! Pendant 48h (ce mercredi et ce jeudi), la RTS ne pouvait ravitailler ses véhicules de reportage en carburant. Du jamais vu.

En tout cas selon la même source, jusqu'à ce jeudi soir, la RTS était encore en panne sèche. D'ailleurs, tous les reportages programmés ce jeudi soir ont été purement et simplement annulés. Et l'astuce trouvé pour faire des reportages, c'est de demander aux organisateurs des manifestations d'envoyer leurs véhicules prendre les équipes reportage s'ils veulent que leurs évènements passent passent à la télé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos