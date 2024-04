RTS : le nouveau Dg, Pape Alé Niang va-t-il sortir ces 60 agents du frigo…

Depuis 2019, plus de 60 employés sont mis au frigo… , a révélé le Secrétaire général du Synpics /Rts ( Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal).



La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (Rts) est au-devant de la scène médiatique, avec la nomination de Pape Alé Niang comme Directeur général. Sous le magistère de Racine Talla, une « véritable chasse aux sorcières » a été dénoncée au Triangle Sud, du nom du siège de la Rts.



Pas moins de 60 agents et cadres sont au frigo », a révélé le Secrétaire général du Synpics /Rts ( Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal), Moustapha Cissé.



L’on peut citer Tidiane Barry, Seynabou Diop, Alassane Cissé, Seynabou Kor, Lucky Patrick Mendy, Gnagna Sidibé, Mbaye Thiam, Marième Selly Kane, Abdoul Dia, Ndèye Ndella Diouf, Lamine Diouf, Khady Aïdara, Souleymane Bousso, Nafissatou Diouf devenue DG de TDS Sénégal, Cheikh Tidiane Ndiaye, Maïmouna Ndir, Abdoulaye Barry et Khady Touré, Abdooulaye Fofana….



« J’ai moi-même été mis au frigo depuis 2019 (…) pour avoir entamé des négociations portant sur l’accord d’entreprise déposé en 2018″ , a fait savoir Cissé. Des négociations qui, selon lui, portaient principalement « sur deux points litigieux : la clause de mobilité que le directeur général, Racine Talla, souhaitait introduire, et les indemnités jugées excessives accordées à certains directeurs… Alors, cette initiative a été mal accueillie par une partie du personnel… Ces négociations se sont étendues sur deux ans. Et cela a entraîné des tensions et les membres du bureau ont été mis au frigo » .



A cet effet, il invite le nouveau Dg, Pape Alé Niang à, rapidement trouver des solutions pour désamorcer cette crise et rétablir un dialogue constructif entre la direction et le personnel.



Senenews