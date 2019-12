Raaya Music Awards: Momo Wade, sacré "Meilleur animateur de l'année"

On peut ne pas apprécier Momo Wade, mais force est de constater que l’animateur est un vrai bosseur. En effet, ce dernier ne s’arrête jamais. Même si son audience est très bonne, et que le public est content, il veut toujours placer la barre plus haut !



En effet, Momo Wade ne cesse de proposer de nouveaux formats, de nouvelles blagues, de nouveaux sujets ! Chaque émission de Rendez-Vous a son lot de surprises sur la Sent Tv, de débats comme de clashs. Mais aussi de rencontres. Avec Rendez Vous, il réunit des personnalités très différentes autour d’un même plateau. Et coordonne chaque soir de la semaine cette équipe plutôt agitée ! De quoi donner de la diversité à l’antenne !