Rachat de 61,4% des actions d’Oragroup : Le Groupe Vista annonce avoir conclu l’accord

«Les deux entités (Vista Group et Oragroup) formeront un groupe bancaire de premier plan opérant dans 16 pays avec plus de 270 agences et représentant un total d’actifs combinés de plus de 10 milliards de dollars », lit-on dans le communiqué de presse.



Avec ce nouveau rachat, le Groupe Vista étend de manière significative sa présence dans d’autres marchés et zones géographiques (100 % de l’Uemoa, 50 % de la Zmao, 35 % de la Cemac) en Afrique, conformément à son objectif stratégique de devenir une institution bancaire panafricaine de premier choix opérant dans vingt-cinq pays d’ici 2025-26, afin de promouvoir l’inclusion financière, le commerce et les échanges intra-africains.



Comme l’a rapporté Moody’s Investors Services en juin dernier, la rentabilité sous-jacente d’Orabank est soutenue par sa nette croissance, sa présence géographique en Afrique francophone (une zone économique en pleine émergence), une politique de crédit et de financement attractive basée sur les dépôts combinés à une forte liquidité, ce qui constituerait une valeur ajoutée significative pour le groupe Vista. Vista informe avoir pour ambition de devenir un groupe panafricain de premier plan qui touchera un large éventail de clients grâce à des produits conçus avec soin, ce qui lui permettra de bâtir un groupe bancaire et d’assurance intégré et efficace, capable de fournir des offres innovantes répondant aux besoins de sa clientèle. « Le rachat d’Oragroup est une étape importante dans notre stratégie de croissance visant à devenir un groupe de services financiers panafricain présent dans 25 pays et à jouer un rôle de catalyseur du développement économique. Vista est désormais bien positionné pour soutenir le plan de développement, le commerce et les investissements en infrastructures de trois zones économiques majeures à croissance rapide : la Zmao, l’Uemoa et la Cemac», a déclaré Simon Tiemtoré, président du Conseil d’administration du Groupe Vista.



Le Groupe Vista, dont l’objectif principal est de contribuer à l’inclusion économique et financière en Afrique par le biais de ses filiales et succursales, est détenu par le Groupe Lilium (États-Unis) et est fier de fournir une gamme complète de services bancaires innovants et accessibles à tous, en particulier aux femmes et aux PME, afin de favoriser l’inclusion financière, la croissance économique et la prospérité dans les pays où il opère. Le Groupe Bancaire Vista est une société holding de services financiers dont l’objectif est de créer un groupe d’institutions financières panafricaines d’excellence et de contribuer à l’inclusion économique et financière en Afrique.

Adou FAYE

Le Groupe Vista est parvenu à un accord avec Ecp, Bio, Deg, Proparco et Envol Afrique pour racheter, sous réserve des autorisations réglementaires, 61,4 % des actions d'Oragroup S.A, la société holding d'Orabank basée à Lomé et opérant dans douze pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale (Togo, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Tchad, Gabon, Mauritanie) avec un total d'actifs de 7,7 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.