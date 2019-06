Rachat des actions de Frank Timis par BP pour 150 milliards : « Je ne suis pas au courant d’une telle transaction », dit Aliou Sall Dans une enquête publiée par la BBC, Aliou Sall est accusé d’être au cœur d’un scandale lié au pétrole et au gaz et Sénégal, notamment le rachat des actions des Frank Timis au Sénégal par BP pour 250 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, ce mardi, le frère du président de la République a démenti de telles accusations. « Je ne suis pas au courant d’une telle transaction. Je n’ai jamais rencontré les responsables de BP. Et si transaction, il y a eu, c’est strictement entre les deux entités. Aliou Sall n’a rien à voir avec cela », a déclaré le maire de Guédiawaye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos