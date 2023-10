Racine Talla, Maire de Wakhinane Nimzatt « C’est inacceptable que des classes existent et qu’elles soient fermées parce qu’il n’y a pas de maître » Le Maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, a procédé samedi dernier à la remise des ambulances médicalisées, des équipements, des fournitures de scolaire, cyclomoteurs. Tout ceci dans le budget propre de la mairie. L’occasion a été pour ce dernier de souligner le manque d’enseignants dans l’école de Darou Rahmane de 12 classes. Ce qui retarde, selon Racine Talla, le démarrage des cours dans cette école.

« Aujourd’hui, c’était pour nous l’occasion de remettre les clés d’une école maternelle qu’on avait démolit pour la reconstruire. Il y a aussi les clés de l’école Darou Rahmane. On a pu construire une école de 12 classes mais nous avons un problème d’enseignants. Les élèves sont encore à la maison », a révélé Racine Talla, devant la presse.



Le maire de Wakhinane Nimzat pose le problème de la territorialisation des politiques publiques. « Avec la politique du ministère de l’éducation en matière d’affectation, nous n’avons pas pu obtenir les enseignants pour animer ses classes là. Sur 12 classes, il y a que deux classes qui fonctionnent. C’est un sérieux problème qui doit être posé sur la table dans la discussion des territorialisations des politiques publiques », a-til dit



« En santé, les collectivités territoriales peuvent recruter pour les centres de santé, pour les postes de santé et même pour les hôpitaux. Mais, on ne peut pas faire cela pour les écoles parce que c’est encadré. N’importe qui ne peut pas être enseignant.



Mais, nous nous disons que l’État délivre des autorisations d’enseigner à des Sénégalais qui répondent aux critères pour qu’ils aillent enseigner dans les écoles privées, reconnus et autorisés. Ce même schéma peut être mis en œuvre pour que les collectivités territoriales puissent participer aux efforts de l’école en appuyant sur le recrutement des enseignants », a-t-il plaidé.

