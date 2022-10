Racine Talla, maire de Wakhinane-Nimzath : «Si Macky cherche à renoncer au 3e mandat, nous allons lui tordre le bras»

Pour briguer un troisième mandat à la tête du pays, le chef de l’Etat et chef de l’Apr peut compter sur l’indéfectible soutien du Dg de la Rts et maire de la commune de Wakhinane-Nimzath, une commune du département de Guédiawaye.



Face à l’assistance hier, lors d’un meeting au cours duquel une grande mobilisation a été notée, Racine Talla, s’adressant sur un ton sévère aux militants et sympathisants présents, dira : « Nous n’allons pas laisser ce pays entre les mains des aventuriers. Si aujourd’hui, le Président Macky Sall cherche à renoncer au troisième mandat, nous allons lui tordre le bras pour qu’il se présente par force. Parce que là où nous sommes, c’est le Peuple qui le réclame. Et ça ne sera pas des groupes minoritaires qui vont prendre ce pays en otage et qui vont nous dicter leur loi. D’ailleurs, je salue le courage de Sokhna Aïda Ndiongue, qui a mis en place un mouvement pour soutenir le président de la République. Et là, il s’agit de l’avenir de ce pays ».



Et la tension de monter, les militants, surexcités, enchaînent avec de l’animation, dans un bruit indescriptible, pour approuver les dires du maire Racine Talla.



Ousmane Thiam Oudiou, président national du mouvement Impact (Initiative mobilisation patriotique citoyenneté), premier à lancer le mouvement pour un troisième mandat du Président Macky Sall, qui a pris part au meeting, soutient : « Je ne fais qu’apprécier les dires du maire. Parce que depuis des mois, nous avons déjà mis en place un mouvement de soutien pour son Excellence Macky Sall. Et comme vient ainsi de le dire monsieur le maire, nous allons travailler pour 2024. Nous n’avons plus de temps à perdre ».



« Nous allons lancer Guédiawaye horizon 2035. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il va lancer la vente des cartes pour ce qui concerne les militants de l’Apr. Le travail démarre avec les proximités que nous allons organiser », a laissé entendre Racine Talla. Mais le maire a tenu à lancer un message à l’attention du chef de l’Etat. « Des responsables étaient là, qui se croyaient très puissants, incontournables. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui ont fait que nous avons perdu les élections. Et il faut oser le dire, ce sont les raisons qui vous ont poussé, vous Monsieur le Président, à nous demander de faire un bilan sans complaisance. Les listes parallèles, les mouvements parallèles, ce sont ces structures qui ont fait que lors des élections, nous avons perdu », a déclaré M. Talla. Avant d’avertir : « Nous n’allons plus accepter cela. Nous allons lancer Guédiawaye horizon 2035. Le chef de l’Etat s’est tracé une vision jusqu’en 2035 ».



Le Mouvement Macky 2024 va tenir une Assemblée générale le week-end prochain, au niveau de la localité de Gadaye.



Sur un autre registre, le maire de la commune de Wakhinane-Nimzath, a laissé entendre que des forces occultes sont en train de tout faire pour que le terrorisme puisse gagner du terrain dans ce pays. « Parce que tout simplement il y a le pétrole et le gaz qui sont là. Moi, aujourd’hui, j’ai un problème : voilà un pays qui est en voie de développement, avec toutes les réalisations que Macky Sall a faites, des gens cherchent à jeter du sable dans le couscous. C’est peine perdue pour eux. Ce malheureux (Sonko) qui se glorifiait pour dire qu’il a débauché des experts, alors qu’ici au Sénégal, dans chaque maison, il y a des experts, ce sont des rigolos. »



Ainsi, le maire promet de fédérer toutes les structures dans la commune, qui sont prêtes à soutenir le Président Macky Sall pour la prochaine échéance électorale de 2024.