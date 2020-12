Racisme dans le football: Youssouf Bodian dénonce et appelle à la solidarité Youssouf Bodian, journaliste sportif à la Rfm, dit être choqué par les propos racistes tenus par le 4e arbitre, lors du match de la Ligue des champions opposant le PSG au Basaksehir Istanbul, au Parc des Princes. Il s'indigne et pense que les sanctions ne sont pas très sévères...

