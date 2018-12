Radié à vie: Cet avocat avait escroqué l'épouse d'un proche de Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Le sort de Me Cabibel Diouf est scellé. Il ne portera plus la robe d’avocat ni exercera ce métier. Selon Les Echos qui donne l’information, la Cour suprême a confirmé sa radiation de ce corps.



Agé de 87 ans, il avait été traîné devant Conseil de discipline de l’ordre des avocats pour escroquerie. La procédure l’oppose à une certaine Mme Mbaye, épouse de feu l’ancien ministre socialiste Pape Babacar Mbaye et proche de Khalifa Sall. Le désormais ex-Me Cabibel Diouf avait roulé dans la farine la bonne dame, sur une affaire de vente de maison à hauteur de 62 millions de F Cfa.



Radié par le Conseil de discipline, il avait contesté la décision et saisi de la Chambre paritaire de la Cour d’appel. Malheureusement pour lui, car cette dernière a confirmé la décision. Mais Cabibel Diouf va aussi attaquer cette décision d’appel devant la Cour suprême, lequel a par la suite, déclaré irrecevable sa requête.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos