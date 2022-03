Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Radio Leral disponible à Dakar, Kaolack, Touba-Mbacké et Ziguinchor : Le message du PDG du Groupe Leral à ses partenaires Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)| Fidèles amis d’hier, d’aujourd’hui et de demain



Dear Partenaires,



Bonjour, Je vous renouvelle notre amitié et disponibilité pour retravailler avec vous dans le cadre d’un partenariat. Entre temps nous avons progressé en termes d’audience grâce à votre soutien dès le début de Leral en 2008.



C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la mise On Air du dernier né du Groupe Leral Médias, Radio Leral disponible sur la 96.1 à Dakar / 100.4 à Kaolack / 87.8 à Touba et Mbacké / 93.1 à Ziguinchor.



Leral Tv est également présente partout sur Canal 8 Tv d’Orange, Canal 33 de la TNT, sur le Satellite Eutelsat de Dakar à Madagascar, sur tous les réseaux câblés, sans oublier la firme LG qui a incorporé Leral TV dans toutes les élévisions importées vers L’Afrique…



L’application Leral TV est téléchargeable gratuitement sur les Smart Tv et les Smartphones.



Par conséquent, nous vous proposons comme à l'accoutumée, des Offres vous permettant d’accroître votre visibilité, en élargissant votre Cible avec des publicités, une Communication à 360°sur nos différentes Plateformes.



Nous restons à votre écoute pour travailler avec vous, en vous remerciant personnellement, de m’avoir aidé depuis mes débuts, en commençant par un simple site d’actualités.











Dame Dieng





Accueil Envoyer à un ami Partager