Radisson Blu Hotel: Denis Dernault, nouveau Directeur général

Radisson Hotel Group annonce dans un communiqué, que Monsieur Denis Dernault a été nommé au poste de Directeur général de l’hôtel Radisson Blu Hotel, Dakar Sea Plaza.



Denis Dernault a précédemment occupé le poste de Directeur général au sein de l’hôtel Radisson Blu de Kigali et du Kigali Convention center au Rwanda, renseigne le document.



Dans ce nouveau rôle, explique-t-on, il travaillera à accroître davantage les performances et l'excellence d'exécution des équipes des ventes, de l'optimisation des revenus et du marketing ainsi qu’au développement de l’hôtel de manière plus générale.



Dans son rôle de Directeur général, Denis Dernault a travaillé à définir les stratégies qui ont su positionner et établir le succès des entités hôtelières sous sa direction, avec une focalisation particulière sur la qualité de service, l’innovation, le développement des équipes et les relations clientèles.



Avant de rejoindre Radisson Hotel Group, Denis Dernault a œuvré pendant plusieurs années en Europe, en passant par les régions d’Asie du Sud Est et du Pacifique ainsi que celles d’Afrique du Nord et de l’Est mais également en Amérique du Nord. Il a collaboré avec des groupes hôteliers tels que Inter Continental, The Luxury Collection, Sheraton, Conrad, Sofitel, Hilton et bien d’autres encore, ainsi que Carnival Luxury Cruises.



Leader dynamique, fort d’une gestion internationale de plus de 20 ans dans le domaine hôtelier, l’on révèle qu’il est doté d’une expérience confirmée en rentabilité financière, qualité des services et satisfaction clientèle.



M. Dernault est aussi un homme de terrain performant, qui assure l’excellence de normes de haute qualité par le continuel développement de ses collaborateurs…



Il assure la formation, le développement et le mentorat des employés. Il est compétent à la création du chiffre d’affaires, apprend-on également.