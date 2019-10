Rafael Nadal: découvrez la règle d’or imposée à ses invités lors de son mariage

Le numéro deux mondial a dit “oui” pour la vie à sa compagne de longue date de façon discrète. La cérémonie de noces s’est déroulée à Sa Fortaleza, près de Majorque – un endroit difficilement accessible – dans le plus grand des secrets.



Selon les infos du magazine Elle, Rafael Nadal aurait demandé à tous ses invités de ne pas utiliser leurs smartphones ni leurs appareils photos afin qu’aucun cliché des noces ne soit dévoilé sur la Toile ou dans les médias.



Parmi les invités qui étaient attendus à ce mariage, selon Madame Figaro, on retrouve la star du ballon rond Cristiano Ronaldo, le chanteur Enrique Iglesias et même l’ancien roi Juan Carlos Ier. D’autres stars du tennis sont également attendues. Roger Federer a été absent à cette fête.