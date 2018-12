Rafle général de la Gendarmerie: Plus de 700 individus interpellés Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, la Gendarmerie nationale a effectué une vaste opération de sécurisation dans la période du 14 au 16 décembre 2018 dans plusieurs secteurs du pays. Il a été constaté, depuis un certain temps, des agissements de délinquants répétés dans différentes localités du pays. Ces malfrats tendant à enfreindre la quiétude des populations sont entrés dans le collimateur de la Gendarmerie Nationale qui a mis en branle ses personnels sur l’ensemble du territoire pour faire face à cette délinquance.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:54

A Dakar, huit cent quatre-vingt-dix-huit (898) véhicules ont été contrôlés dont cent trente-huit (138) immobilisés et cent quarante-cinq (145)motos. Dans les secteurs de Pout, Mbour, Saly, Somone, Joal, Sandiara, Kayar, Mboro, Mekhé et Pekesse six cent onze (611) individus ont été interpellés pour identification et cent quarante-sept (147) autres pour divers délits.Quarante-six (46) véhicules et cent soixante-quatorze (174) motos immobilisés pour défaut de documents afférents à leur mise en circulation, deux (02) coupe-coupes,une (01) arme à feu et cinq (05) caisses de boissons alcoolisées également saisis.



Dans la même dynamique, le bilan s’est alourdi par un contrôle systématique de sept cent quarante-six (746) véhicules dont deux (02)immobilisés pour défaut d’escorte et 102 motos dont trente (30) immobilisées pour défaut de pièces et port de casque dans la zone nord.



Quatre (04) autres individus arrêtés, un (01) à Bandia Coly dans la commune de Diaobé à bord d’un véhicule 4/4 avec une arme à feu et un chargeur garni, un (01) à Kaffrine avec sept (07) fusils de chasse et cent quatre-vingt-dix (190) munitions et deux (02) autres à Marsassoum à bord d’unbus avec 13 kg de chanvre indien. A Kafountine, cinq (05) autres personnes ont été interpellées pour divers délits, dix-sept (17) kg de chanvre indien, un(01) GPS saisis et neuf (09) motos immobilisées.



Dans la zone Est, à Sonkounkou et Diboli Foulbhé, deux cent soixante (260) kg de chanvre indien et deux (02) motos saisis. Sur l’axe Nianao-Ouassadou, un (01) individu interpellé pour fraude de produits alimentaires.



Tous ces individus sont mis à la disposition des autorités judiciaires.



DIVCOM, le 17 décembre 2018

