Ragnée 2019: le prix du leadership féminin décerné à Déo Cissé de Tambacounda

L’édition 2019 du prix “Ragnée” qui récompense les personnes qui ont marqué l’année dans divers domaines, s’est tenu samedi dernier au Musée des Civilisations Noires. Dans la catégorie leadership féminin de l'année », c’est Déo Cissé, Conseillère spéciale à la présidence de la République, par ailleurs responsable politique à Tamba qui a été récompensée.



Selon les organisateurs, ce prix lui a été décerné pour son engagement politique et ses actions sociales au niveau de son Tamba natal et sur le plan national.



“Ce prix est certes individuel, mais c’est le prix de toutes les populations de Tambacounda , mes amis et les femmes du groupe “Moussow_drong”, pour qui sans moi, rien de tel ne serait possible”, s’est félicitée la lauréate.