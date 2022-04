Raisons du décès d’Astou Sokhna : « Diouf Sarr est au courant de tout », lâche une aide-soignante Une aide-soignante mise en cause dans l’affaire de la mort d’Astou Sokhna déballe. Se lavant grande eau, elle déclare: « ceux qui nous ont jetés en pâture, ont fui leurs responsabilités. »

Interrogé par L’OBS, elle revient sur ce qui s’est passé le soir du drame, elle explique: «Le jour du drame, nous étions assaillis à grande eau, elle accuse : «Je n’ai rien à me reprocher. Ceux par les malades, donc nous nous occupions des cas les plus graves. Nous sommes en sous nombre. Nous sommes dépassés dès que nous recevons un nombre impressionnant de femmes enceintes. »



Elle reconnait qu’Astou Sokhna était gravement malade. « Sa grossesse était risquée. Elle était bien portante quand nous l’avions laissée sous perfusion sur le lit en attendant l’arrivée de l’agent qui devrait la programmer pour une intervention chirurgicale mais à notre grande surprise, elle a rechuté », précise-t-elle.



« Nous serons les agneaux du sacrifice car la pression est grande du côté de la tutelle mais le ministre en personne est au courant de tout », révèle-t-elle.



« Si les travaux de la pédiatrie sont à l’arrêt depuis deux ans, c’est à cause d’un différend entre Abdoulaye Diouf Sarr et le bailleur », renseigne-t-elle.

