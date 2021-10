« Rak-Tak » pour la Préparation du Gamou des Moustarchidines : Une marée humaine nettoie les 10 ha du Champ de Courses en moins de 2 heures Les Moustarchidines ont convergé le week-end dernier à Tivaouane, dans le cadre des préparatifs de la célébration de la Nuit de la Naissance du Prophète Mohamed (PSL), communément appelée Mawlid. En effet, une marée humaine a nettoyé les 10 hectares du Champ de Courses en moins de 2 heures, selon le député Cheikh Tidjane Sarr membre du comité de coordination du Mawlid.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Octobre 2021

Cette marée humaine a envahi le week-end dernier le Champ de Courses de Tivaouane dès les premières heures de la matinée, pour les besoins de la traditionnelle opération de nettoiement de ce lieu qui doit abriter le gamou des Moustarchidines. Cette tâche est inscrite dans l’agenda annuel du Dahiratoul Moustarchidine wal Moustarchidati. Et en moins de 2 heures, tous les coins et recoins du Champ de Courses ont été visités par les pelles, les brouettes, les hilaires, les balais et autres outils de nettoiement, à telle enseigne que les lieux se sont vite métamorphosés.



Les talibés de Serigne Moustapha Sy ont été appuyés par l’Unité de coordination et de Gestion des déchets (UCG), des sapeurs-pompiers et des services déconcentrés de l’Etat.



Ainsi comme l’année dernière, une partie de la cité religieuse de Tivaouane va vibrer au rythme de cette célébration, dans le contexte marqué par l’annulation de l’évènement par Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des tidjanes, pour des raisons liées à la crise sanitaire.



Membre du comité de coordination du Mawlid, le député Cheikh Tidiane Sarr déclare:

« Nous avons organisé le Gamou l’année dernière en pleine pandémie, nous allons sacrifier à cette tradition en respectant toutes les mesures. Covid ou pas Covid, l’amour que nous avons pour le Prophète Mohamed (Psl), la détermination et le sens de responsabilité du responsable moral du Dahira, peuvent expliquer cette organisation du Mawlid, comme du reste nous l’avions fait l’année dernière.



Rien ne s’était passé après et cette année aussi, nous allons le faire et rien ne se passera. Nous avons mis à contribution la cellule santé du Dahira et disposons d’assez d’agents pour procéder au respect strict des mesures barrières et des mesures d’hygiène.»



Pour une bonne organisation du Gamou, renseigne-t-il, le Dahira est également en contact permanent avec les autorités afin que toutes les dispositions nécessaires puissent être prises.

A en croire le député Cheikh Tidjane Sarr, la forte mobilisation des membres du Dahiratoul Moustarchidine wal moustarchidati démontre leur attachement à leur guide.

