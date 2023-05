Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ralliement de masse à Sangue : Habib Niang éclipse Alioune Sarr dans son fief Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 16:40 | | 0 commentaire(s)| L’ancien ministre du tourisme, Alioune Sarr n’a certainement pas bien assuré ses arrières. Mais, la forte mobilisation des groupements de femmes et jeunes qui ont fait allégeance à Habib Niang prouvent que le bastion est désormais entre les mains du leader de l’Apr à Thiès. A la tête d’une forte délégation, Habib Niang a noué un partenariat prometteur avec les populations qui se disent trahies par les politiciens professionnels.

Escorté par un cortège de motos Jakarta jusqu’à l’entrée du village, Habib Niang a testé sa cote de popularité hors de ses bases. Le responsable politique connu pour ses actions sociales a été précédée par sa réputation, et les nombreux intervenants ont loué le style politique mais aussi la franchise avec laquelle le soutien du chef de l’Etat s’active pour le compte du président Macky Sall.



Les groupements féminins ont profité de la présence de cet allié du chef de l’Etat pour étaler les maux du patelin et pointé du doigt les natifs de la localité qui utilisent les populations comme du bétail électoral. Portant son message aux jeunes qu’il a dotés d’équipements sportifs,



Habib les conscientisera sur la paix, avec un discours responsable contre les incendiaires et les hommes politiques qui veulent embraser le pays. Son soutien réitéré au chef de l’Etat, Macky Sall, le leader de Thies Nord a promis d’accompagner les populations à travers plusieurs initiatives dans la capacitation et la formation, la création d’opportunités d’emplois pour les jeunes.





















