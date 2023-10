Rallye Toulouse-Saint-Louis : 26 avions atterrissent à l’Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye

Ville pionnière de l’aéropostale, Saint-Louis a renoué avec sa tradition de ville aéroportuaire en accueillant le vendredi 7 octobre 2023, le rallye Toulouse-Saint-Louis. Un convoi de 26 appareils avec une soixantaine de passagers, a atterri sur le tarmac de l’Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, entièrement réhabilité, avec des installations de dernière génération. Une opération conduite de main de maitre par le Commandant de l’Aéroport, Mme Moussokro Camara, entouré de ses collaborateurs et des passionnés de l’aviation civile.



Cette course se tient tous les ans. Cette année, elle a vu la participation de l’Armée de l’Air, avec ses partenaires dans la formation des pilotes et techniciens de l’Académie internationale des métiers de l’aviation civile (AIMAC), Air Formation et Aéropyrenées. Le rallye donne aussi l’opportunité aux enfants des établissements scolaires de la vieille ville et ceux du personnel de l’aéroport et des autres structures, de bénéficier d’un baptême de l’air. Les organisateurs, séduits par les installations de l’AIOMN, ont saisi l’occasion pour célébrer les 40 ans du rallye. Un anniversaire matérialisé par l’installation d’une plaque commémorative.