Ramadan 2019 : La France débute le jeûne lundi Le début du ramadan a été fixé au lundi 6 mai en France. Le mois de jeûne observé par les musulmans s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, dont la date doit être fixée par une « nuit du doute » début juin.

C’est ce lundi que débutera le ramadan. Le Conseil français du culte musulman (CFCM) l’a annoncé, ce samedi, lors d’une cérémonie de fixation du début de ce mois de jeûne, de partage et de prière. Comme le croissant de la nouvelle lune n’était pas visible samedi, le ramadan débutera lundi, selon le CFCM, qui a fait sienne l’observation lunaire privilégiée par une majorité de fidèles.



Les partisans du calcul astronomique à l’avance tablaient depuis longtemps, comme l’ont souligné certains participants, sur un début de ramadan lundi.



Ahmet Ogras, président du CFCM, a demandé, lors de cette « nuit du doute » (de fixation de la date), de penser lors du ramadan, aux Français de confession musulmane « qui n’ont pas les moyens de faire la rupture du jeûne », aux « femmes isolées », « aux enfants qui vont passer » des épreuves du baccalauréat ou des concours.





Il s’agit aussi de « penser aux personnes qui n’ont pas [la] possibilité […], de pratiquer [leur] religion. Nous avons le cas dans un grand pays qu’est la Chine, où les Ouïghours sont privés de cette liberté », a également souligné Ahmet Ogras.



La fin du ramadan doit être fixé par une autre « nuit du doute »



La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon les dernières études sur le sujet (Pew Research Center, institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l’islam la deuxième religion du pays. Et fait de la communauté musulmane française la première communauté musulmane en Europe.



Le ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, la « fête de la rupture du jeûne », qui devra aussi être fixée par une « nuit du doute » début juin.



