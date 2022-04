Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ramadan : L’acte fort de Bamba Dieng, voici comment il a dépensé ses primes de la CAN (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est une autre facette du jeune attaquant sénégalais que l’on vient de découvrir. Bamba Dieng et Birahim Gaye ont posé un acte fort en remettant un important don en denrées alimentaires au personnel de l’institut Diambars à Saly.



C’est le mois de Ramadan. Les deux anciens pensionnaires dudit institut de football ont jugé nécessaire de témoigner leur reconnaissance aux travailleurs.

Wiwsport d’informer que le pensionnaire de Hassania Agadir (Maroc) Birahim Gaye n’est pas à son premier don alimentaire. À Diambars, où il a évolué de 2013 à 2019, il a reçu les bénédictions des destinataires.



Sur la vidéo postée par le club dirigé par Saer Seck, un hommage a aussi été rendu à Bamba Dieng. Le jeune attaquant qui a marqué la CAN 2021 a voulu partager ses primes lors de cette compétition avec le personnel de Diambars, a fait savoir Mamadou Ndiaye.



Le don des deux joueurs est composé de riz, sucre et d’autres denrées alimentaires qui iront dans les foyers du personnel de Diambars.



