Ramadan à l’unisson : Ce «message divin» aux Sénégalais…

En cette matinée où le temps est un peu clément, ce sont des embouteillages au rond-point Grand-Mbao. A quelques mètres se trouve la mairie qui est en pleine réhabilitation. Sous l’ombre d’un arbre, un groupe de personnes âgées discutent de ce début de ramadan à l’unisson. Dans le lot, un vieux habillé en djellaba blanche, cheveux grisonnants, chapelet aux perles marron noué sur la main droite, confie être un commerçant.



« J’ai eu des frissons lorsque j’ai entendu à la radio que le monde entier, notamment le Sénégal, jeûne ensemble. Al Hamdoulillah. C’est un message d’union que Dieu nous envoie. Ça veut dire que nous devons apaiser les cœurs, être solidaires et nous tourner davantage vers notre Seigneur, L’Omnipotent », lâche Cheikh Ndiaye.



Cette entame du mois béni à l’unisson est donc une aubaine pour beaucoup de Sénégalais rencontrés à Dakar et sa banlieue. Parce que, dès que la nouvelle est tombée via la télévision, les radios et les réseaux sociaux, c’étaient des «Al Hamdoulilah», «Dieu nous parle».



Dans les réseaux, chacun demande pardon à son prochain et prie pour que ce début de Ramadan dans l’unité, marque l’avènement d’une nouvelle ère. Des mosquées à l’image de celle de Keur Mbaye Fall sise au quartier «Tally Carreau», ont procédé à leur première Nafila. Les fidèles se réjouissent de voir la mosquée quasi pleine, car tout le monde jeûne ensemble.



« Vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que cela fait des années au Sénégal qu’on jeûne dans la division. Et Dieu a fait que cette année, non seulement au Sénégal, on démarre le Ramadan à l’unisson, mieux le monde entier débute ensemble. Allahou Akbar ! », s’exclame le vieux Cissokho gagné par l’émotion. Dans les marchés et les grand’ places, le sujet est sur toutes les lèvres.



«J’espère que les politiciens vont décortiquer ce message divin»



Le sujet est aussi l’objet des discussions dans les transports en commun. Le bus de la ligne 63 Tata, qui fait la navette Rufisque- Parcelles Assainies, est plein comme un œuf, la radio distille de la musique religieuse au rythme du Ramadan. Le bus est bruyant, car chacun livre ses émotions et sentiments sur le fait que le monde musulman entame le jeûne au même moment.



« Ce n’est pas un hasard. Dieu nous parle », estime une dame de forte corpulence, avant de remettre le cure-dent dans sa bouche. « Je pense que c’est la fin du monde qui approche. Chacun de nous doit revoir son comportement », rétorque un jeune débout en face d’elle. Une autre dame, habillée d’une tenue vert fluo à l’effigie de l’Ucg, y va de son petit commentaire en avertissant les politiciens.



«Le hasard n’existe pas. Effectivement, c’est Dieu qui nous parle. La situation du monde, en particulier du Sénégal avec les tensions politiques, c’est quelque chose de grave. Et si Dieu nous lance un message, c’est pour un retour vers Lui. J’espère que les politiciens vont décortiquer le message et savoir que rien ne vaut la paix et la vie humaine », souhaite-t-elle.



A l’Unité 15 des Parcelles Assainies, l’ambiance de deuil dans une maison mortuaire n’a pas empêché d’échanger sur le même sujet. A voix basse, Binetou et Toulaye tentent de se consoler par cette coïncidence entre la perte d’un être cher et le début du Ramadan : « Que Dieu l’accueille dans Son Paradis. C’est bon signe puisqu’on est le premier jour du Ramadan et que tout le monde débute ensemble ».











Bes Bi