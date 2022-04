Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ramadan et débauche : Un temps pour Dieu, un temps pour soi Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 10:30 | | 0 commentaire(s)| Les Dakarois aiment sortir. La preuve, ce flux impressionnant qui, chaque soir de Ramadan, prend d’assaut la Corniche et ses multiples espaces de divertissement. Côté prostitution, même si le marché fonctionne au ralenti, les étals ne sont jamais déserts.

Le Ramadan, la nuit, la prostitution fait rage sur les trottoirs de la capitale. C’est comme qui dirait, chez les péripatéticiennes, l’habitude est une seconde nature. "Tribune"



Certes, durant ce mois saint de Ramadan, il y en a qui observent un comportement de sorte à s’éloigner de tout vice. Chez beaucoup d’autres prostituées, le phénomène bat son cours normal comme ça se passait avant. Il suffit de faire une promenade nocturne au centre-ville, sur la Corniche, aux Almadies ou à Dieuppeul, pour s’en rendre compte.



Dans les bars, les maisons closes et autres boîtes de nuit, les corps continuent d’être marchandés à vil prix. Ça ne manque pas d’actrices qui veulent se tasser par respect pour le mois sacré, mais avec la course au gain facile, nourrie par une pauvreté extrême qui les frappe, les prostituées n’ont pas d’autres choix que de se vendre à temps plein. Pour faire plus discrètes, certaines jettent leur dévolu sur les abords des grands carrefours de la place.



Ceux-ci constituent de hauts lieux de prédilection de ces filles de joie qui, le temps que dure le Ramadan, portent des habits moins indécents qu’avant. Un soir d’observation sur la Corniche nous a permis de savoir que dès la fin de la prière surérogatoire d’après rupture de jeûne, des femmes et jeunes filles, sacs en main ou à l’épaule, font le guêt près de la route. Parmi elles, de plus en plus de clandestines malmenées par une misère qui ne dit pas son nom.



Dans la plupart des cas, confie Pape Sané, un résident de Fann, il s’agit d’apprenties prostituées qui sont à la recherche de la dépense quotidienne. Dans la majorité des cas ajoute-t-il, ce sont des filles de bonne famille qui ont abandonné les écoles, pour se transformer en travailleuses de sexe, afin de faire face à des besoins exclusifs.



En tout cas, que ce soit à la Corniche, aux Almadies et dans certains recoins des Sicap, c’est la situation sociale qui amène les péripatéticiennes à s’exposer à travers des habillements qui mettent à nu la prééminence de leur corps. L’essentiel étant d’attirer le maximum de clients.



Entre abstinence et débauche



Ainsi, même s’il est de notoriété que le mois de Ramadan est assez particulier, chez les prostituées de Dakar, le constat est qu’il y a un temps pour Dieu et un temps pour soi… Dans les lieux de loisirs qui continuent de fonctionner, les habitués s'y pressent dès la tombée de la nuit. À l'intérieur, la drague fait rage.



Après une longue journée de jeûne et d'abstinence, les instincts reprennent leur emprise. " C’est un mois un peu difficile pour nous autres prostituées ", souligne Awa, une péripatéticienne qui vend ses charmes sur rue aux Almadies.



Sa collègue, Astou, moins jeune, ne dit pas le contraire. Renchérissant, elle affirme qu'« il y a moins de clients pendant le Ramadan ». Tout compte fait, les travailleuses du sexe reconnaissent gagner moins pendant le mois béni. Il peut arriver aux moins prisées de ne rien gagner pendant une semaine de tapin.



S’il est vrai que la plupart des prostituées qui envahissent Dakar proviennent de la proche ou de la lointaine banlieue, elles ont choisi le plus vieux métier au monde pour se nourrir et aider des fois la famille. Les tarifs ont certes baissé.



Mais, les belles de nuit savent par expérience, que les instincts sont particulièrement échaudés en cette période de jeûne. Parfois, ce sont les clients accrochés qui viennent les chercher dans les bars et autres lieux du genre. Au centre-ville et aux Almadies, les racoleuses ne passent pas inaperçues. Du moins pour les habitués de ces coins. Dans la banlieue et à Dieuppeul, la catégorie "bas de gamme" a sa clientèle. D'autres, plus discrètes, chassent dans les hôtels, où la drague est plus facile et les clients plus généreux à la dégaine.



En cette période de Ramadan, les trottoirs de la prostitution marchent bien. Plus que jamais dans le maquis, les acteurs sont partagés entre abstinence le jour et débauche la nuit.











Tribune



