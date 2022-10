Ramassage d’ordures: Un accord trouvé entre les concessionnaires et l’Ucg

Le secteur du nettoiement a retrouvé l’accalmie après des semaines de perturbation. Les concessionnaires du nettoiement et l’UCG ont décidé de mettre fin à leur mouvement d’humeur.



Ces travailleurs ont rencontré le Directeur général de la Sonaged (ex UCG) Mass Thiam, pour discuter sur les arriérées de salaires.



Ainsi, il a promis de faire un versement d’un acompte immédiat de trois milliards FCfa aux concessionnaires. C’est suite à cet accord de principe que les concessionnaires vont démarrer les travaux.



