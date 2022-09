Ramassage des ordures ménagères : les travailleurs décident d’arrêter à partir de ce mardi Après plusieurs mois d'attente et de patience, malgré les rencontres tenues avec le directeur de la planification budgétaire, les choses sont restées en l’état, sinon se sont empirées. Ainsi, le collectif des concessionnaires du nettoiement a réuni ses membres dimanche au Cdps de grand Médine où ils ont décidé d'arrêter le ramassage des ordures ménagères à partir de ce mardi 27 septembre sur l'ensemble de l'espace géographique qu'ils contrôlent.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Selon « Tribune » qui livre l’info, parmi les raisons évoquées figurente: faute de carburant, 6 mois plus 3 mois d'arriérés, en plus, ils sont restés tout ce temps-là sans voir la couleur de leur salaire. Pour les concessionnaires du nettoiement, les autorités de la planification budgétaire et l'Ucg n'ont pas respecté leurs engagements pris lors de leur dernière rencontre.



Le Collectif des concessionnaires du nettoiement interpelle le chef de l'État Macky Sall pour le paiement des 9 mois d'arriérés et ils sollicitent une audience dans les plus brefs délais.



