Ramos rend hommage à Zidane – « Ton héritage ne sera jamais effacé »

C'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé le Real Madrid, ce jeudi. En tout début d'après-midi, la Casa Blanca a appris le départ de Zinédine Zidane. Via un post sur son compte Twitter, Sergio Ramos, le défenseur central et capitaine des Merengues, a tenu à rendre un hommage appuyé au technicien français.



"En tant que joueur et entraîneur, tu as décidé de dire au revoir au sommet. Merci pour ces deux années et demie incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, c’est l’un des chapitres les plus réussis de l’histoire de notre bien-aimé Real Madrid", a écrit le numéro 4 madrilène sur le célèbre réseau social.













Real Madrid