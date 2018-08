Ramos répond à Ronaldo - "Le Real continuera à gagner sans Ronaldo"

C’est sans Cristiano Ronaldo que le Real Madrid visera, ce mercredi face à l’Atlético, un troisième sacre consécutif en Supercoupe d’Europe à 19h. En conférence de presse, Sergio Ramos était loin d’être alarmiste, assurant que le club continuerait à gagner sans l’attaquant portugais.



Une page s’est tournée pour le Real Madrid, avec le départ de sa star Cristiano Ronaldo vers la Juventus cet été. C’est donc sans lui que le club tentera mercredi de conquérir sa troisième Supercoupe d’Europe consécutive, en faisant face à l’Atlético.



"Quoi qu’il arrive, le club continuera à gagner"



"C’était un joueur très important et perdre un joueur de cette importance n’est jamais positif. Mais ce n’est pas cela qui va nous empêcher de gagner, estime Ramos. Le club continuera à gagner, après le départ de Cris, après le départ d’autres joueurs… A nous de laisser ça derrière nous. Le Real continuera à avancer et quoi qu’il arrive, le club continuera à gagner. Il a décidé de changer d’étape et souhaitons le meilleur, pour lui et pour nous."



Dans une interview accordée au site de la Juve il y a deux jours, Cristiano Ronaldo mettait en avant l’idée de famille… pour un tacle déguisé au Real? "Ce club est différent, toutes les personnes sont très gentilles, tout comme les supporters, ici nous sommes comme une famille", expliquait le Portugais, sans toutefois nommer clairement le club madrilène.



"Il a toujours fait partie de la famille"



"J’ai toujours senti une famille ici, a répliqué Sergio Ramos en conférence de presse. La clé du succès réside dans le fait que nous avons toujours été une famille et qu’il en a toujours fait partie."



Il faudra composer sans lui. Après tout, les deux derniers sacres du Real Madrid en Supercoupe d’Europe avaient été conquis sans que Cristiano Ronaldo n’ait trouvé le chemin des filets…









Rmc