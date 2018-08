Ramos tacle Klopp au sujet de la blessure de SALAH

Le capitaine du Real n’a pas été tendre avec le coach de Liverpool, sur fond de déclarations au sujet de la blessure de l’attaquant des Reds Mohamed Salah, en finale de la Ligue des champions.



En conférence de presse à la veille de la Supercoupe d'Europe contre l'Atlético de Madrid, Sergio Ramos a vertement répondu à Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool qui avait accusé le capitaine du Real d'avoir commis un acte délibéré ayant provoqué la sortie de Mo Salah lors de la dernière finale de Ligue des champions (3-1 pour les Merengue).



«Je répète que je n'ai jamais voulu attraper le bras de qui que ce soit. Salah a d'abord attrapé le mien, et ensuite c'est un fait de jeu. (...) Il a peut-être dit cela pour justifier sa défaite, après tout ce n'est pas la première finale qu'il perd. Qu'il s'occupe de lui plutôt que de chercher des joueurs qui prouvent leur valeur depuis tant d'années», a sèchement et ironiquement déclaré le capitaine madrilène, qui a assuré avoir néanmoins voté en faveur de Klopp pour les nominations des entraîneurs de l'année, afin «qu'il soit un peu plus tranquille.»















Rmc