Randonnée pédestre : La Saint-Cyrienne Sénégal organise dimanche prochain, sa 14e édition La Saint-Cyrienne Sénégal, association des élèves et anciens élèves sénégalais de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (France), organise le dimanche 6 mars 2022 à partir de 08h00, la quatorzième édition de sa Randonnée pédestre. Le départ et l’arrivée de cette randonnée auront lieu Place des Tirailleurs, en face de la Gare ferroviaire de Dakar.

Créée en 2002, à l’initiative d’un groupe de Saint-cyriens sénégalais issus des premières promotions, la Saint-Cyrienne Sénégal a entre autres objectifs, l’entraide et la solidarité entre ses membres et la protection matérielle et morale de la fonction militaire. Elle s’est s’engagée en liaison avec des partenaires, dans des projets de soutien à l’Ecole sénégalaise avec laquelle elle veut partager la devise de Saint-Cyr: "Ils s’instruisent pour vaincre".



Comme les précédentes, la quatorzième édition de la Randonnée pédestre de la Saint-Cyrienne Sénégal est placée sous le thème de "Civisme et Esprit Patriotique". Elle est inscrite en bonne place dans le calendrier du Comité régional de Randonnée pédestre, qui se félicite de sa régularité, de sa bonne organisation et du nombre important de randonneurs.



« La Saint-Cyrienne Sénégal remercie à l’avance les hautes autorités civiles et militaires qui ont accepté de répondre à son invitation ainsi que toutes celles et ceux de tout âge, qui prendront part à ce rendez vous de convivialité, de promotion des valeurs patriotiques et de santé pour tous », nous dit le Général de Corps d’Armée Babacar Gaye, son Président.



