Raoul Diagne, fils de Blaise Diagne et premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France de football

Décédé il y a quinze ans, le défenseur du Racing a été le premier joueur noir à porter le maillot de l'équipe de France, en 1931. Un statut qu'il n'a jamais revendiqué, comme il n'a jamais évoqué les préjugés raciaux auxquels il a été confronté.



Un événement fondateur peut se produire sans que personne, sur le moment, ne prenne conscience de son importance. Le 15 février 1931, à Colombes, à l'occasion d'un match amical perdu face à la Tchécoslovaquie (1-2 ), l'équipe de France écrit une page majeure de son histoire, dans l'indifférence générale. Aucun des journaux de l'époque ne mentionne que, pour la première fois, un joueur noir, Raoul Diagne, alors âgé de vingt ans, participe à une rencontre des Bleus.



Pour situer la portée quasi révolutionnaire de la titularisation de ce citoyen français, né d'un père sénégalais et d'une mère guyanaise blanche, il suffit d'établir une comparaison à l'échelle européenne : l'Allemagne a attendu 1974 avant que sa sélection ne s'ouvre à un footballeur noir (Erwin Kostedde), et l'Angleterre quatre ans de plus (Viv Anderson).



Si l'arrivée de Diagne en équipe de France n'est pas spécialement commentée, c'est d'abord parce que l'intéressé n'en tire aucune gloriole. Mais aussi parce que sa sélection résulte d'une logique sportive : depuis qu'il a effectué en 1930 ses débuts dans l'équipe première du Racing, ce défenseur est célébré pour ses capacités physiques hors normes (il mesure 1,87 m, ce qui est très grand pour l'époque) et pour sa polyvalence, qui lui a notamment permis de briller au poste de gardien de but.



De plus, son nom de famille est déjà bien connu du grand public, car son père, Blaise Diagne, figure parmi les hommes politiques les plus en vue de cette période. Premier député africain à la Chambre des députés française, ce Sénégalais est nommé sous-secrétaire d'État aux Colonies le 27 janvier 1931, soit à peine trois semaines avant les débuts internationaux de son fils.









