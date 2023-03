Rapatrié de la France pour trafic de drogue: I. Dabo tombe avec 273 grammes d'héroïne et 62 grammes de chanvre indien

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 11:02

Ancien émigré, I. Dabo a été rapatrié de la France où il a vécu pendant 11 ans, à cause de ses activités de trafiquant de drogue. Malgré son retour au bercail, il a continué à exercer ses activités illicites. Arrêté et condamné par la justice sénégalaise pour usage de chanvre indien, I. Dabo a récidivé avant de tomber entre les mailles des filets de l'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (Ocrtis) pour offre et cession de drogue. Le mis en cause a été interpellé avec une boulette d'héroïne dans la rue. Lors d’une perquisition effectuée chez lui à Ouakam, les enquêteurs ont découvert dans sa chambre 273 grammes d'héroïne et 62 grammes de chanvre indien. A Diop qui se trouvait sur les lieux a aussi été embarqué, narre L'As.



A l’enquête préliminaire, ce dernier a révélé avoir participé au conditionnement des produits nocifs. Ainsi, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt le 6 mars dernier. Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, I. Dabo a indiqué qu’il ne détenait que 65 grammes de chanvre indien. A l’en croire, le produit prohibé était destiné aux besoins de la célébration de son anniversaire. «Je n’ai jamais touché à la drogue dure. Par contre, je fume du chanvre indien et je me sens bien en le fumant. D'ailleurs, j'ai purgé une peine de 15 jours pour cette infraction», a soutenu I. Dabo. Son coprévenu A Diop affirme que son acolyte l'avait convié à son anniversaire et nie l’avoir aidé à conditionner la drogue.



Les prévenus condamnés à des peines allant de 2 ans à 3 ans ferme



Pour le délégué du parquet, les faits d'offre ou de cession de drogue ne souffrent d’aucune contestation. Il estime que le procès-verbal et les photographies de la chambre des mis en cause prouvent à suffisance leurs actes. C’est pourquoi il a requis trois ans de prison ferme contre I. Dabo et deux ans de prison ferme contre son coprévenu A. Diop. La défense a quant à elle demandé la requalification des faits en détention. Le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet.

Ndèye Fatou Kébé