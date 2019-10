Rapatriement de la dépouille d’Alcaly Cissé: Les Saoudiens réclament 3 milliards... Les proches d’Alcaly Cissé devront prendre leur mal en patience. Décédé en prison le 29 septembre dernier, en Arabie Saoudite, le rapatriement de la dépouille du défunt se complique. En effet, « le juge saoudien requiert le remboursement de la somme due par le défunt mis en cause, pour livrer le corps sans vie de l'ancien député libéral à sa famille », renseigne la Rfm.

Pour rappel, Alcaly Cissé a été condamné par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme, pour « charlatanisme et escroquerie portant sur environ 3 milliards de francs Cfa ». Dès lors, Cissé risque fort d’être inhumé en Arabie Saoudite.

