Rapatriement des Sénégalais du Liban : ADHA plaide pour une prise en charge humanitaire et un programme de réintégration L'ONG Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) réaffirme son engagement en faveur des Sénégalais en difficulté au Liban, à la suite de l'annonce par le gouvernement sénégalais du rapatriement imminent de près de 900 ressortissants. Cette initiative, annoncée le 7 octobre 2024, intervient dans un contexte de crise aiguë au Moyen-Orient, où les conditions de vie des expatriés sénégalais se sont gravement détériorées en raison du conflit.

ADHA a exprimé sa vigilance quant à la mise en œuvre de ce rapatriement, en veillant à ce que les droits fondamentaux des rapatriés soient respectés tout au long du processus.



Selon son communiqué, en collaboration avec les ambassades sénégalaises et les associations locales au Liban, l’ONG assure un suivi constant de la situation sur le terrain. Un partenariat stratégique avec une association locale permet également d’accompagner ces Sénégalais dans cette période critique.



Suivant les témoignages relayés par la presse internationale, la situation des expatriés sénégalais au Liban est devenue insoutenable. Face à la dégradation des conditions sécuritaires et humanitaires, environ 700 d’entre eux ont exprimé leur souhait de rentrer volontairement au Sénégal.



ADHA, sensible à ces appels, a intensifié ses démarches auprès des autorités sénégalaises et internationales pour accélérer le rapatriement et garantir un retour sécurisé.



À leur arrivée au Sénégal, l’ONG insiste sur la nécessité de mettre en place un programme national d’accompagnement. Ce dispositif, selon elle, doit inclure un suivi médical, psychologique et financier afin de permettre une réintégration socio-économique réussie des rapatriés.



L’organisation en appelle également à la communauté internationale pour prendre des mesures urgentes face à la crise persistante au Moyen-Orient, qui ne cesse de causer des pertes humaines considérables.



L'ADHA assure qu'elle restera mobilisée pour veiller à la réinsertion effective de ces compatriotes, afin de garantir la protection de leurs droits et leur dignité à leur retour.



M. Adama Mbengue, Président de l’ONG, a souligné l’importance de cet accompagnement global, nécessaire pour aider les rapatriés à reconstruire leur vie au Sénégal après cette épreuve. L'organisation promet un suivi de proximité pour s'assurer que la réintégration se déroule dans les meilleures conditions possibles.



