Rappel à Dieu de Dj Arafat : Son éternel rival brise le silence « Pardonne-moi mon frère, si je continue de… » Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 12:10 | | 0 commentaire(s)| Un peu plus d'une semaine après la ferveur et la passion du suscité par le décès, les obsèques, l'inhumation de DJ Arafat et tous les évènements qui s'en sont suivi, Debordo Leekunfa, ancien collaborateur et frère-ennemi de ''l'ambassadeur ivoirien du Coupé-décalé'' sort de sa réserve. Debordo, gros absent des cérémonies d'hommages à l'artiste décédé, consacrait sur sa page Facebook une ode au guerrier tombé et lui demandait pardon.





C’est en 2008 que DJ Debordo et DJ Arafat, tous deux disc-jockeys célèbres pour leurs différentes animations dans les cabarets d’Abidjan ; décident de former un duo qui deviendra un tandem explosif à l’origine de nombreux hits. Parmi leurs succès, on pourrait citer la mise sur orbite du fameux concept “Kpangor“, et “Atalaku Stéphane Sességnon” un méga hit à plus de 700.000 vues sur YouTube, en hommage au footballeur international béninois Stéphane Sességnon, alors au PSG Paris Saint-Germain, en France.



Mais cette collaboration ne fera pas long feu et peut-être à cause d’une reconnaissance mutuelle et tacite de la qualité et du talent de l’autre ; leur relation sera parsemée de clashes et réconciliations. Mais Arafat s’en est allé, alors que Debordo Leekunfa et lui n’avaient pas eu l’occasion de faire la Paix des Braves, après une énième dispute en 2018.



Un contexte qui aurait certainement affecté l’artiste, dont l’absence avait été très remarquée par les mélomanes ivoiriens, mais sur sa page Facebook, Debordo Leekunfa écrivait ; « Si je continue de couler les larmes, c’est juste parce que je viens de me rendre compte de cet immense combat que tu menais et de ce lourd fardeau qui reposait sur toi. Et ce fardeau pèsera sur tout le monde. Pardonne-moi mon frère. Encore désolé »



