Rappel à Dieu de Fatou Dianelle Diagne, ambassadrice du Sénégal en Malaisie

Fatou Dianelle Diagne, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, est décédée.



Selon "Le Soleil" qui donne l'info, elle a été, entre 2010 et 2012, ambassadrice du Sénégal aux Etats-Unis, avec compétence au Mexique, au Chili, au Nicaragua, au Honduras, au Panama et au Guatemala.



Analyste financier et experte en développement de formation, Fatou Dianelle Diagne a été administratrice générale de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame, Marième Faye Sall.