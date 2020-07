Rappel à Dieu de Ousmane Sow Huchard: « Soleya Mama s'est toujours battu pour ses idées et pour des valeurs… »(Macky Sall)

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall a réagi suite au décès de Ousmane Sow Huchard.



« J’ai appris avec émotion le décès de Ousmane Sow Huchard. Fervent défenseur de notre culture et protecteur de l’environnement, Soleya Mama s'est toujours battu pour ses idées et pour des valeurs. À sa famille, au monde de la culture, je présente mes condoléances attristées », a-t-il twitté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos