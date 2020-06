Rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife général des Tidianes Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun. Leral a le regret et la profonde douleur, de vous annoncer le rappel à Dieu du porte-parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, par ailleurs Khalife de Serigne Babacar Sy (rta). Rappel à Dieu survenu ce jeudi 25 Juin 2020. Nous y reviendrons.Al Fatiha + 41 Ikhlass + Salatoul Fatihi.



Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 12:40

l était le benjamin de la famille du premier Khalif de El Hadj Malick SY : Seydi Khalifa Aboubacar SY (RTA). Pape Malick a grandi sous l’ombre de son père Serigne Babacar SY qui nourrissait pour l’enfant attachant qu’il était , une affection et un paternalisme sans faille. Ceci sera prolongé par son frère et guide Serigne Cheikh Tidiane SY Al Makhtoum dont il est le confident .



Il est le père spirituel du mouvement moustarchidine. Eloquent,il brille par sa maitrise des principes islamiques et son aptitude à cerner l’évolution de la société sénégalaise. »Je suis né avec l’image de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy,c’est ma source de grace »;affirme t-il.Il ne cesse de rétorquer la fierté d’avoir comme frère Al Maktoum et soutient que c’est lui qui a fait d’eux des hommes au vrai sens du terme.

Sa présence annuelle au Leylatoul khadr de l’université du ramadan ne laisse personne indifférent. A retenir par les littéraires moustarchidines,sa définition de la poésie comme « L »expression d’un beau idéal par le langage mesuré devant flatter l’oreille,toucher le coeur,frapper l’imagination et élever l’esprit ».

