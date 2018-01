Rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar : Le témoignage émouvant d’Aly Ngouille Ndiaye

« Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, Khalife général des mourides est un homme d’une dimension spirituelle exceptionnelle. Je pense qu’il a vraiment marqué son passage au niveau du khalifat. Vous vous souvenez déjà, son arrivée, il avait dit qu’il ne voulait plus entendre parler de différence entre les différentes tarikhas ou encore de différentes fêtes religieuses de telle ou telle tarikha. C’est de cette manière qu’il a pu unifier tous les Sénégalais autour de ses idéaux.



On ne l’entendait pas beaucoup s'épancher si ce n’est que pour l’intérêt du pays et de l’Islam. Nous venons de perdre un grand homme. Nous prions pour que Dieu l’accueille dans son paradis », a-t-il déclaré mercredi, sur Rfm, avec beaucoup d'émotion.









Leral.net