Rappel à Dieu de l’ex-ministre de l’Intérieur : Les condoléances de Macky Sall !

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall dit apprendre « avec émotion le décès de l'ancien ministre Cheikh Saadibou Fall ». « Je rends hommage à l'homme politique engagé et l'intellectuel d’une grande civilité. À sa famille, je présente mes condoléances les plus attristées », a écrit le chef de l’Etat sur son compte twitter.



