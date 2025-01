Rappel à Dieu de l’universitaire et homme politique Madior Diouf

L’universitaire et professeur de Lettres Madior Diouf est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 85 ans, annonce l’université Cheikh Anta Diop, saluant la mémoire d’un éminent intellectuel et homme politique, informe l'APS.



Né en 1939 à Fimela, dans la région de Fatick (ouest), Madior Diouf fut « une personnalité marquante de l’histoire nationale », en raison de l’importance de sa contribution à la vie académique et politique du Sénégal, écrit l’université Cheikh Anta Diop, où il a enseigné pendant de longues années.



Madior Diouf était également un responsable de premier plan du Rassemblement national démocratique, le RND, formation fondée par l’historien Cheikh Anta Diop, selon l'Aps.



Le « Pr Diouf a consacré sa vie à transmettre le savoir et à contribuer à l’édification de son pays », a encore relevé l’UCAD à travers ses médias sociaux, avant de formuler des prières pour le réconfort de la famille du défunt et de la communauté nationale.