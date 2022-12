Rappel à Dieu du Khalife des Firdou du Fouladou

Le Fouladou vient de perdre un illustre guide religieux. Thierno Amadou Baldé, le khalife des peuls (firdou) à Madina Gounass, a été rappelé à Dieu dans la nuit de lundi à mardi, vers 4h du matin, dans son champ, qui lui servait aussi de lieu de retraite.



Selon "L'As", dès l’annonce de la nouvelle, les disciplines ont convergé vers sa cité qu’il a baptisée Médinatoul Houda où on pleure la perte d’un guide, un défenseur des couches vulnérables, un éducateur hors pair et un acteur de développement. Thierno Ahmadou Baldé est décrit comme un grand soufi et un fédérateur des fils du Fouladou.