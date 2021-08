Rappel à Dieu du Khalife des Layennes: Baba Tandian rend hommage à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye Le décès du Khalife général des Layennes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye a particulièrement touché l’Imprimeur Baba Tandian. Ce dernier, considérant le marabout comme son père, entretient des relations affectueuses profondes d’une complicité inexplicable.

Serigne Abdoulaye Thaiw Laye en tant que porte-parole de la famille layenne a été le premier à bénir son projet d’implantation d’une Imprimerie à Yoff. D’ailleurs, il fut le premier à être informé de cette initiative. C’est ainsi qu’il lui a ouvert les bras en 1987 lorsque Tandian revenait de la France pour démarrer son projet d’Imprimerie. « Non seulement comme je l’ai dit tantôt, il m’avait donné sa bénédiction. Mais, il m’a aussi présenté au Khalife général des Layennes à cette époque, Serigne Issa Laye », se rappelle Baba Tandian.



Ce soutien lui a permis d’installer son imprimerie sur les terres de Yoff. « Je me rappelle que les premiers posters, tirés en couleurs au Sénégal ont été faits au niveau de mon imprimerie. Des posters en couleurs aux effigies des dignitaires layennes, notamment le Khalife Serigne Issa Laye, de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et sur Mame Rane Thiaw Laye.



Si j’ai pu avoir accès avec honneur et surtout considération à mon égard à la famille Layenne, je le dois surtout à l’appui d’un grand dignitaire Layenne Daouda Dieng qui m’avait conduit auprès de Serigne Issa Laye, puis auprès de Serigne Mame Alassane Rane Thiaw, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Ousseynou Laye. La famille Layenne a toujours affiché une totale gratitude à mon endroit. En réalité, elle me considérait comme leur propre fils », témoigne-t-il.



Pendant plus de 20 ans de présence à Yoff, son imprimerie a été au service de la communauté layenne. « J’ai en définitive entretenu d’excellents rapports avec cette grande famille religieuse. Je n’ai pas regretté ma décision de s’implanter à Yoff », dit-il.



Du fait un déplacement hors du pays, notamment en France fait qu’il ne puisse pas être présent physiquement à Yoff pour témoigner de sa compassion à la famille Layenne. Mais, il avoue que la disparition de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye l’a profondément consterné.



A ces moments, Baba Tandian tient à présenter à toute la communauté Layenne, surtout au fils du défunt khalife Seydina Issa Laye, sa sœur Thiaw Laye, épouse du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, à toute la communauté musulmane sénégalaise, ses condoléances les plus sincères.



Souhaitant longue vie au nouveau Khalife des Layennes afin que Dieu lui donne la force de continuer l’oeuvre de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et de Mame Alassane Laye. Baba Tandian profite aussi, de cette opportunité pour présenter ses condoléances au défunt Khalife de Thiénaba.



